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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: треба утриматися від вирішення фінансових питань — вони не принесуть прибутку.

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Символ дня: кажан.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий.

Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання — необхідно заздалегідь вжити заходів, які допоможуть мінімізувати неприємні симптоми.

Харчування дня: треба відмовитися від м’яса та грибів.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки — вона може призвести до погіршення здоров’я.

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Магія і містика дня: любовна магія цього дня принесе протилежний результат.

Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації.

Табу дня: розбите — навіть випадково — дзеркало вважається поганим знаком.

Цитата дня: «Іноді смуток просто оселяється у тобі. Він живе з тобою, і не треба вдавати, що його немає. Треба дати йому місце» (Елізабет Гілберт).

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