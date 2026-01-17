ТСН у соціальних мережах

Астрологія
34
2 хв

Астрологічний прогноз на 17 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Латаття

Латаття

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх у всіх життєвих сферах — у вихідний день вони будуть, насамперед, побутові та господарські — принесуть тільки креативні рішення.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за артеріальним тиском, менше працювати за комп’ютером і читати, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і злаків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: день сприятливий для жіночої магії — насамперед, захисту будинку від негативної енергетики.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: під забороною будь-які — навіть мінімальні — руйнування.

Цитата дня: «Хотів би я позбутися думок, які псують моє щастя» (Фредерік Шопен).

