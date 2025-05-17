Астрологічний прогноз на 17 травня

Ріг достатку / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна починати втілювати все те, що було задумано напередодні.

Символ дня: ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий — символізує силу, витривалість та успіх.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: порожнина рота.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, затягуються надовго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Це також стосується будь-яких стоматологічних проблем — затягувати їх не можна.

Харчування дня: під забороною жирне, смажене, фастфуд та напівфабрикати.

Стрижка дня: невдалий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна пересаджувати, прищеплювати та вкорінювати рослини.

Магія та містика дня: гарний час для проведення ритуалів, що позбавляють пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі можуть налякати, але насправді вони нічого поганого не обіцяють.

Табу дня: не можна виявляти агресію стосовно оточення.

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Цитата дня: «Все популярне — зло» (Оскар Вайльд).

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