Астрологічний прогноз на 17 вересня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли не рекомендується поспішати, метушитися і братися до кількох справ одразу — однаково їхня успішність дорівнюватиме нулю, але й лінуватися теж небажано.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: червона яшма, тигрове й котяче око.

За які частини тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: берегти очі необхідно завжди, але сьогодні — особливо: небажано довго сидіти за комп’ютером і читати за слабкого освітлення.

Харчування дня: можна обмежувати себе в їжі: голодувати, постувати, сидіти на дієті та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів.

Магія і містика дня: можна гадати на картах Таро — вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються пророчими — зазвичай вони застерігають від необдуманих вчинків і вказують

Табу дня: пролита вода може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Людина, яка по-справжньому мислить, черпає зі своїх помилок не менше пізнання, ніж зі своїх успіхів…» (Джон Дьюї).

