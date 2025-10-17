- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 17 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від будь-яких починань, якої б життєвої сфери вони не стосувалися, необхідно відмовитися — результат виявиться різко негативним.
Символ дня: трясовина.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: колір морської хвилі.
Щасливі камені дня: аурипігмент, хризопраз.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому не можна свідомо подовжувати їх, відмовляючись від візиту до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його рибою та овочами.
Стрижка дня: стригтися цього дня не тільки можна, а й потрібно.
Дачні роботи дня: гарний час для обрізки дерев і прибирання дачної ділянки.
Магія і містика дня: можна самостійно створювати талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі розкривають людині очі на внутрішні проблеми, які їй необхідно вирішити.
Табу дня: під забороною неуважність і неорганізованість.
Цитата дня: «Поводьтеся з людьми так, як хочете, щоб поводилися з вами» (Іммануїл Кант).
