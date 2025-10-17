ТСН у соціальних мережах

Астрологія
58
2 хв

Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Трясовина

Трясовина / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від будь-яких починань, якої б життєвої сфери вони не стосувалися, необхідно відмовитися — результат виявиться різко негативним.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: аурипігмент, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому не можна свідомо подовжувати їх, відмовляючись від візиту до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його рибою та овочами.

Стрижка дня: стригтися цього дня не тільки можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: гарний час для обрізки дерев і прибирання дачної ділянки.

Магія і містика дня: можна самостійно створювати талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкривають людині очі на внутрішні проблеми, які їй необхідно вирішити.

Табу дня: під забороною неуважність і неорганізованість.

Цитата дня: «Поводьтеся з людьми так, як хочете, щоб поводилися з вами» (Іммануїл Кант).

