Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Саламандра / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ, головне — не чекати, поки все владнається само собою, а докладати зусиль для досягнення мети.

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Символ дня: Саламандра.

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Стихія дня: Вогонь , Земля.

Щасливе число дня: 8 .

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: олівін , гранатит.

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За яку частину тіла відповідає: кишечник .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть призвести до неприємних ускладнень, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування протягом дня: слід стежити за свіжістю та якістю продуктів — існує великий ризик харчового отруєння.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — у цей день вона обіцяє здоров’я та довголіття.

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Магія та містика дня: можна читати заклинання, спрямовані на вирішення побутових проблем.

Денні сни: сни цієї ночі можуть виявитися пророчими, але, оскільки вони можуть здатися заплутаними, потрібно проаналізувати їхній зміст.

Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які сьогодні може надсилати Всесвіт, адже в них містяться важливі підказки.

Цитата дня: «У мистецтві щирість — синонім таланту» (Олдос Хакслі).

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