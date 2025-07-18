Астрологічний прогноз на 18–19 липня

Вулкан / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме протягом двох календарних діб, можна розпочинати роботу над глобальними проєктами, ухвалювати рішення та спілкуватися — як з колегами, так і з друзями чи родичами.

Символ дня: вулкан.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит, гросуляр.

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За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебгають у легкій формі, але це не означає, що до них варто ставитися легковажно.

Харчування дня: необхідно скоротити кількість рідини, що вживається, навіть якщо йдеться про перші страви.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античних та язичницьких богів

Сни дня: сни цієї ночі пророчими не є і уваги не варті

Табу дня: не можна вирушати у будь-які подорожі.

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Цитата дня: «Не ділися потаємним навіть із близьким: друг може піти, а сказане слово не повернеш» (Бао Нінь).

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