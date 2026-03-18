Астрологічний прогноз на 18 березня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна починати роботу над новими проєктами і ухвалювати важливі рішення — як перше, так і друге приречене на провал.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, чорний.

Щасливі камені дня: змійовик, чорні перли, перламутр, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть проявитися — або загостритися — психічні захворювання: якщо щось подібне з людиною вже траплялося, потрібно згадати про рекомендації лікаря, якщо ні — звернутися до нього.

Харчування дня: день сприятливий для очищення організму, але, оскільки організм навряд чи зрадіє зміні харчової системи, від різких рухів — у вигляді посту і голодування, — а також від м’ясних продуктів і алкоголю потрібно відмовитися.

Стрижка дня: стрижку краще скасувати — вона не найкращим чином позначиться на розумових здібностях.

Дачні роботи дня: можна наводити лад на дачній ділянці, боротися з бур’янами і шкідниками, обрізати дерева і кущі.

Магія і містика дня: від магічних обрядів цього дня краще відмовитися, а ворожити дозволяється тільки в разі крайньої потреби.

Снидня. Сни нинішньої ночі можуть лякати, але боятися їх не слід — до реальних життєвих подій вони не матимуть жодного стосунку.

Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими людьми, ходити темними вулицями пізно та вірити в передбачення оракулів, які не викликають довіри.

Цитата дня: «Щоб я міг жити в мирі з людьми, я насамперед маю жити в мирі із самим собою» (Гарпер Лі).

Читайте також: