Астрологічний прогноз на 18 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна розпочинати активні дії, які були заплановані днем раніше, але приурочити їх краще до другої половини дня, коли ми відчуємо достатньо сил.
Символ дня: Ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий.
Щасливі камені дня: жадеїт, халцедон, агат переливчастий.
За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.
Хвороби дня: найчутливіша частина організму — ротова порожнина і зуби, на стан яких потрібно звернути особливу увагу — не варто зволікати з лікуванням.
Харчування дня: можна голодувати і підбирати нову дієту
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт рослини, їстівна частина яких перебуває під землею — зараз усі поживні речовини стеблами спрямовуються вгору.
Магія і містика дня: можна — зрозуміло, за допомогою фахівця з магії — проводити обряди і ритуали, спрямовані на позбавлення від псування і пристріту.
Сни дня: сни нинішньої ночі не збуваються, але можуть натякнути на серйозні обставини, які ми з якоїсь причини не враховуємо.
Табу дня: небезпечно відповідати злом на зло, а агресією на агресію.
Цитата дня: «Бачення — це мистецтво бачити невидиме» (Джонатан Свіфт).
Читайте також: