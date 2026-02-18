- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 18 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у першій можна продовжувати складати плани на майбутнє, над якими ми почали працювати вчора, а в другій — поступово і без поспіху — починати діяти.
Символ дня: ріг достатку
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий.
Щасливі камені дня: агат, халцедон.
За яку частину тіла відповідає: голова, рот.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна постувати і голодувати з лікувальною метою, а також пробувати нову дієту.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду рослини, плоди яких знаходяться під землею.
Магія і містика дня: бажано проводити обряди, що знімають пороблення і пристріт — можна робити це самостійно, але краще звернутися по допомогу до фахівця.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тому можна не брати їх до уваги.
Табу дня: важливо уникати агресії щодо інших людей — вона може повернутися бумерангом.
Цитата дня: «Зробіть любов своєю зброєю, щоб перемогти будь-яке зло» (Майкл Джексон).
