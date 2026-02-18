ТСН у соціальних мережах

Астрологія
96
Астрологічний прогноз на 18 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Ріг достатку

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій можна продовжувати складати плани на майбутнє, над якими ми почали працювати вчора, а в другій — поступово і без поспіху — починати діяти.

Символ дня: ріг достатку

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий.

Щасливі камені дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: голова, рот.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна постувати і голодувати з лікувальною метою, а також пробувати нову дієту.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду рослини, плоди яких знаходяться під землею.

Магія і містика дня: бажано проводити обряди, що знімають пороблення і пристріт — можна робити це самостійно, але краще звернутися по допомогу до фахівця.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тому можна не брати їх до уваги.

Табу дня: важливо уникати агресії щодо інших людей — вона може повернутися бумерангом.

Цитата дня: «Зробіть любов своєю зброєю, щоб перемогти будь-яке зло» (Майкл Джексон).

