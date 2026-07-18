Астрологічний прогноз на 18 липня

Єдиноріг / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для тих, хто вірить у свої сили й не боїться перешкод — їм можна братися за вирішення питань будь-якого характеру.

Символ дня: Єдиноріг.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливі кольори дня: перламутровий, білий, сріблястий.

Щасливі камені дня: бірюза , рожевий халцедон, мармур.

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За яку частину тіла відповідає: стравохід .

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, слід лікувати з появою перших симптомів.

Харчування протягом дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник — соління, копченості та маринади.

День для стрижки: один із найкращих днів для стрижки.

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Сьогоднішні дачні роботи: рослинам потрібні інший полив та підживлення.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, метою яких є успіх у коханні.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, але свідчать про те, що в житті людини існують певні проблеми.

Табу дня: не можна не тільки чинити зло іншим людям, а й бажати їм зла.

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Цитата дня: «Будь-яка перешкода в коханні лише підсилює його» (Вільям Шекспір).

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