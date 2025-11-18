ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 18 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Лотос

Лотос / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи іншій сфері життя.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: важливо берегти зір і стежити за станом артеріального тиску.

Харчування дня: крупи та м’ясо потрібно замінити овочами та зеленню.

Стрижка дня: не варто відмовлятися від стрижки, нинішній день для неї — один із найсприятливіших.

Магія і містика дня: можна займатися домашньою магією — насамперед, охороною домашнього вогнища.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації.

Табу дня: не можна нічого ламати і руйнувати.

Цитата дня: «Життя вимагає рухів» (Аристотель).

