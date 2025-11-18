- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 18 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи іншій сфері життя.
Символ дня: лотос.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: білий.
Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.
За яку частину тіла відповідає: серце, очі.
Хвороби дня: важливо берегти зір і стежити за станом артеріального тиску.
Харчування дня: крупи та м’ясо потрібно замінити овочами та зеленню.
Стрижка дня: не варто відмовлятися від стрижки, нинішній день для неї — один із найсприятливіших.
Магія і містика дня: можна займатися домашньою магією — насамперед, охороною домашнього вогнища.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації.
Табу дня: не можна нічого ламати і руйнувати.
Цитата дня: «Життя вимагає рухів» (Аристотель).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року