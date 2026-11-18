Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли не можна сидіти, склавши руки — потужну енергію треба використовувати за призначенням, спрямувавши її на активну діяльність.

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Символ дня: джерело.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: кораловий, теракотовий, мідно-червоний.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: навіть тяжкі та тривалі хвороби можуть минути безслідно, особливо якщо докласти для цього необхідних зусиль.

Харчування дня: не можна обмежувати себе в їжі, просто треба знати міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися — астрологи в давнину були переконані, що вона порушує енергетичний баланс.

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Магія і містика дня: можна читати замовляння, які привертають фінансову удачу.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими, тому не варто сприймати їх надто серйозно.

Табу дня: під забороною перебувають поїздки — не лише далекі, а й близькі.

Цитата дня: «Моя сім’я — це моя сила і моя слабкість» (Айшварія Рай).

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