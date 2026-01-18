Астрологічний прогноз на 18 січня

Богиня Афіна / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно закладати позитивну програму на місяць наперед, складаючи плани, і загадувати бажання, все задумане обов’язково збудеться.

Символ дня: богиня Афіна.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: голова, обличчя.

Хвороби дня: необхідно остерігатися інфекцій, які важко буде вилікувати.

Харчування дня: піст, голодування і детокс-дієта позбавлять організм шлаків і токсинів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто стають віщими, тому про хороші краще нікому не розповідати, щоб не наврочити.

Табу дня: не можна бажати будь-кому зла — втім, робити це небажано завжди.

Цитата дня: «Любов — це довга, важка робота…» (Платон).

