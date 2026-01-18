- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 18 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно закладати позитивну програму на місяць наперед, складаючи плани, і загадувати бажання, все задумане обов’язково збудеться.
Символ дня: богиня Афіна.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.
За яку частину тіла відповідає: голова, обличчя.
Хвороби дня: необхідно остерігатися інфекцій, які важко буде вилікувати.
Харчування дня: піст, голодування і детокс-дієта позбавлять організм шлаків і токсинів.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто стають віщими, тому про хороші краще нікому не розповідати, щоб не наврочити.
Табу дня: не можна бажати будь-кому зла — втім, робити це небажано завжди.
Цитата дня: «Любов — це довга, важка робота…» (Платон).
