Астрологічний прогноз на 18 травня

Пегас / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ, які виявляться надзвичайно успішними — з урахуванням вихідного дня вони, найімовірніше, стосуватимуться домашнього господарства.

Символ дня: крилатий кінь Пегас.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий — символізує вірність у коханні та дружбі.

Щасливі камені дня: циркон, «золотий пісок».

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За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, мають легкий перебіг, особливо якщо без зколікань звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно уникати всього, що може негативно вплинути на печінку — жирної та смаженої їжі, алкоголю, сильнодійних препаратів.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна сіяти, садити та пересаджувати рослини.

Магія і містика дня: за допомогою магії потрібно віднаджувати від порога небажаних гостей з недобрими намірами.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть смислового навантаження, тож не варто брати їх у голову.

Табу дня: будь-яку травму — навіть невеликий поріз — потрібно ретельно обробляти.

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Цитата дня: «Мистецтво — це абстракція, витягайте її з природи, фантазуючи на її основі, і думайте більше про процес творчості, ніж про результат» (Поль Гоген).

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