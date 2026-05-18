Астрологічний прогноз на 18 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день переходу кількості в якість, коли можна побачити перші «сходи» і — результати своїх зусиль, як професійних, так і особистих.
Символ дня: Барс, який готується до стрибка.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий, золотий. .
Щасливі камені дня: джеспіліт, пірит, карнеол.
За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше важко піддаються лікуванню, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.
Харчування дня: потрібно включити в раціон гострі прянощі та спеції.
Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду і городі, головне — не лінуватися.
Магія і містика дня: можна заготовлювати зілля з лікувальних рослин і трав.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки правильно — і результативно — людина використовує дану їй від природи енергію.
Табу дня: під суворою забороною неуважність і неуважність — вони можуть призвести до неприємних наслідків.
Цитата дня: «Особливо небезпечно змішувати алкоголь із самотністю» (Вільям Фолкнер).
