Астрологічний прогноз на 18 вересня

Вир / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли енергію потрібно витрачати економно, не допускаючи безглуздих витрат, тому для активної діяльності день не підходить.

Символ дня: вир.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: блакитний, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: жовтий нефрит, корал.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, погано піддаються діагностиці, тому не варто обмежуватися одним фахівцем.

Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, м’ясо краще замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на тривале зберігання, а також обрізати та прищеплювати дерева й чагарники.

Магія і містика дня: можна власноруч виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, яких недоліків людині потрібно позбутися.

Табу дня: під забороною — неуважність і неорганізованість.

Реклама

Цитата дня: «Піщинка особистого досвіду цінніша за гори чужих порад» (Мо-Цзи).

Читайте також: