- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 18 вересня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні добу мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день , коли, незважаючи на завершення робочого тижня, можна активно й рішуче діяти в усіх сферах життя — від професійної до особистої.
Символ дня: птах Фенікс.
Стихія дня: Вогонь .
Щасливе число дня: 8 .
Щасливі кольори дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: гранатит , уваровіт, хризоліт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок .
Хвороби цього дня: День , коли можуть виникнути захворювання, пов’язані з серцево-судинною системою та шлунком.
Харчування протягом дня: можна голодувати з лікувальною метою, але для цього потрібен дозвіл лікаря.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: краще утриматисявід роботи на землі цього дня — користі від неї не буде.
Магія та містика дня: ворожачи , можна отримати відповідь на будь-яке питання.
Денні сни: сни цієї ночі можуть повернути людину в минуле, щоб вона зрозуміла, де й коли припустилася помилки, звернувши не в той бік.
Табу дня: сидячий спосіб життя під забороною — потрібно якомога більше рухатися.
Цитата дня: «Ненависть не може прогнати ненависть. Любов — єдина сила, здатна перетворити ворога на друга» (Мартін Лютер Кінг).
Читайте також:
Ліліт у Діві з 14 вересня 2026 року по 11 червня 2027 року: чому цей період є складним
Меркурій у Терезах з 10 до 30 вересня 2026 року: як використати цей період
Венера у Скорпіоні з 10 вересня до 25 жовтня 2026 року: що нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків