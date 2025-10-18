- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 18 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: старі проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим — несподіваним кутом зору.
Символ дня: корабель.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: індиго.
Щасливі камені дня: агат, аметист, сердолік.
За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.
Хвороби дня: небажано здавати кров.
Харчування дня: м’ясо цього дня не заборонено, але його кількість бажано скоротити.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються протягом кількох днів.
Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму: воно небезпечне завжди, але під час розгулу вірусів — особливо.
Цитата дня: «Будь сильним, не виявляючи суворості, і будь м’яким, не виявляючи слабкості» (Умар ібн аль Хаттаб).
