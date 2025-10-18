Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Корабель / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: старі проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим — несподіваним кутом зору.

Символ дня: корабель.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: агат, аметист, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.

Хвороби дня: небажано здавати кров.

Харчування дня: м’ясо цього дня не заборонено, але його кількість бажано скоротити.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму: воно небезпечне завжди, але під час розгулу вірусів — особливо.

Цитата дня: «Будь сильним, не виявляючи суворості, і будь м’яким, не виявляючи слабкості» (Умар ібн аль Хаттаб).

