Астрологічний прогноз на 18 жовтня

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: необхідно утриматися від вирішення фінансових питань — замість прибутку вони принесуть збитки.

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Символ дня: кажан.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, цегляний, теракотовий.

Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.

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За яку частину тіла відповідає: органи грудного відділу.

Хвороби дня: існує ризик загострення хронічних захворювань — необхідно вжити необхідних заходів для лікування.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м’яса та грибів, замінивши їх рибою.

Стрижка дня: від стрижки треба категорично відмовитися — вона може спричинити погіршення здоров’я.

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Магія і містика дня: не варто займатися любовною магією — вона принесе небажаний результат.

Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації: навіть якщо сюжет виявиться неприємним, перейматися з цього приводу не варто.

Табу дня: з будь-яким склом треба поводитися обережно, особливо це стосується дзеркал.

Цитата дня: «Постійна пильність — ось ціна свободи» (Томас Джефферсон).

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