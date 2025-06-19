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Астрологічний прогноз на 19 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна рада дня: потрібно завершувати розпочаті раніше справи та підбивати підсумки попереднього періоду життя та діяльності.
Символ дня: Цербер.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: кораловий — символізує життєву енергію, радість та творчість.
Щасливе каміння дня: крокодиліт, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, довго тривають і погано піддаються лікуванню, тому потрібно одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: м’ясо та рибу сьогодні бажано замінити овочами, фруктами та зеленню.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.
Дачні роботи дня: працювати необхідно лише з наземною частиною рослин — пошкодивши коріння, можна їх занапастити.
Магія та містика дня: можна коригувати гороскоп, активізуючи в ньому важливі для людини зони.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішні проблеми людини, на які необхідно звернути увагу.
Табу дня: небезпечно відповідати агресією на агресію, це загрожує серйозним конфліктом.
Цитата дня: «Спитай у себе чесно, що заважає жити так, як тобі хочеться?» (Мо-Цзи).
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