Астрологічний прогноз на 19 квітня

Барс / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ — сьогодні енергії вистачить на будь-які проєкти.

Символ дня: барс, який готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: карнеол, джеспіліт, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: особливо небезпечним цього дня є головний біль, яким не можна нехтувати — необхідно одразу ж вжити заходів. Активні види спорту потрібно змінити спокійними, наприклад, йогою. Також цього дня — втім, як і завжди — заборонено займатися самолікуванням.

Харчування дня: необхідно відмовитися від зловживання кавою та алкоголем.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для поливання і підживлення рослин. Треба садити дерева та кущі з їстівною надземною частиною.

Магія і містика дня: можна знімати причину, зроблену на самотність і безшлюбність. Від ворожінь потрібно відмовитися, а пророцтва і пророкування — не слухати.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тож не варто звертати на них увагу.

Табу дня: не можна послаблювати контроль над емоціями.

Цитата дня: «Любов ніколи не залишає нас самих» (Боб Марлі).

