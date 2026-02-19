- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 19 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій — навіть у магазин без нагальної потреби сьогодні краще не ходити.
Символ дня: Леопард, який готується до стрибка.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий, лимонний.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, часто пов’язані з психосоматикою, тому потрібно почати лікування вирішення психологічних проблем.
Харчування дня: у їжі сьогодні — втім, як і завжди, необхідна поміркованість.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.
Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги, використовуючи для цього цілющі трави.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але все ж остаточно і безповоротно їх ігнорувати не варто — бажано проаналізувати побачене.
Табу дня: небезпечно відповідати агресією на чужу агресію — результат такого «спілкування» може виявитися непередбачуваним.
Цитата дня: «Друзів не зроби ворогами, а ворогів постарайся зробити друзями» (Піфагор).
Читайте також: