Астрологічний прогноз на 19 лютого

Леопард / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій — навіть у магазин без нагальної потреби сьогодні краще не ходити.

Символ дня: Леопард, який готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, часто пов’язані з психосоматикою, тому потрібно почати лікування вирішення психологічних проблем.

Харчування дня: у їжі сьогодні — втім, як і завжди, необхідна поміркованість.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги, використовуючи для цього цілющі трави.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але все ж остаточно і безповоротно їх ігнорувати не варто — бажано проаналізувати побачене.

Табу дня: небезпечно відповідати агресією на чужу агресію — результат такого «спілкування» може виявитися непередбачуваним.

Цитата дня: «Друзів не зроби ворогами, а ворогів постарайся зробити друзями» (Піфагор).

