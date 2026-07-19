Астрологічний прогноз на 19 липня

Журавлі / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, протягом якого можливі несподівані осяяння, які підкажуть, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації.

Символ дня: журавлі.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: синій, ультрамарин, волошковий.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня зазвичай мають легкий перебіг, особливо якщо вчасно звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: рідкісний день, коли дозволяється включати до раціону умовно шкідливі продукти, проте в помірній кількості.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна збирати насіння для висадження наступного сезону.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими — варто звернути на них увагу.

Табу дня: не можна нікому нічого давати — особливо це стосується особистих речей.

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Цитата дня: «Кожна хвилина, витрачена на планування, економить десять хвилин під час реалізації плану» (Браян Трейсі).

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