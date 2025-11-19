- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 19 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: небажано братися за роботу над новими проєктами, краще — незважаючи на розпал тижня — присвятити день відпочинку.
Символ дня: Спрут.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: змійовик, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.
Хвороби дня: можуть загостритися нездужання, пов’язані з психікою: можливо, у деяких — особливо складних — випадках є сенс звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні, голодувати і постити.
Стрижка дня: стригтися категорично не рекомендується.
Магія і містика дня: від ворожінь потрібно відмовитися — передбачення можуть виявитися хибними, але при цьому дуже неприємними.
Сни дня: сновидіння нинішньої ночі оманливі.
Цитата дня: «Нормальність — це асфальтована дорога: нею зручно йти, але квіти на ній не ростуть» (Вінсент Ван Гог).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить з 17 по 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 17-23 листопада
Місячний гороскоп на 17-23 листопада: що рекомендується робити в кожен день тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 листопада 2025 року