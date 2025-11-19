Астрологічний прогноз на 19 листопада

Спрут / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися за роботу над новими проєктами, краще — незважаючи на розпал тижня — присвятити день відпочинку.

Символ дня: Спрут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритися нездужання, пов’язані з психікою: можливо, у деяких — особливо складних — випадках є сенс звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні, голодувати і постити.

Стрижка дня: стригтися категорично не рекомендується.

Магія і містика дня: від ворожінь потрібно відмовитися — передбачення можуть виявитися хибними, але при цьому дуже неприємними.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі оманливі.

Цитата дня: «Нормальність — це асфальтована дорога: нею зручно йти, але квіти на ній не ростуть» (Вінсент Ван Гог).

