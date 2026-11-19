Корона / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: потужний приплив сил, який ми відчуваємо цього дня, не можна витрачати на дрібниці — лише на серйозні та масштабні проєкти.

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Символ дня: блискуча корона.

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Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

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За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: бажано виключити з раціону не лише м’ясо, а й бобові.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки — вона не тільки зміцнить здоров’я, а й захистить від негативу.

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Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які використовують силу напівдорогоцінних каменів.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня містять відповідь на важливе для людини запитання, головне — поставити його своїй підсвідомості перед тим, як лягати спати.

Табу дня: дуже важливо обережно поводитися з гострими предметами, навіть якщо йдеться про кухонні ножі та виделки.

Цитата дня: «Геніальність — це всього лише незвичний погляд на речі» (Вільям Джеймс).

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