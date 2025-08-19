- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 19 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли — під впливом негативних променевих енергій — великий ризик зануритися в депресію, тому необхідно підтримувати себе в гарному настрої що б не сталося.
Символ дня: жаба.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: хризопраз, жадеїт, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: харчуватися необхідно помірно, замінивши м’ясо рибою і рослинною їжею.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати на зберігання коренеплоди.
Магія і містика дня: можна виготовляти захисні талісмани й обереги з використанням лікувальних — і чарівних — трав.
Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть попереджати про небезпеку.
Табу дня: не можна ризикувати і здійснювати необдумані дії.
Цитата дня: «Що легше дають обіцянки, то ймовірніше, що їх не дотримають» (Лао-цзи).
