Астрологічний прогноз на 19 серпня

Жаба / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли — під впливом негативних променевих енергій — великий ризик зануритися в депресію, тому необхідно підтримувати себе в гарному настрої що б не сталося.

Символ дня: жаба.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: хризопраз, жадеїт, жовтий нефрит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: харчуватися необхідно помірно, замінивши м’ясо рибою і рослинною їжею.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: можна збирати на зберігання коренеплоди.

Магія і містика дня: можна виготовляти захисні талісмани й обереги з використанням лікувальних — і чарівних — трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть попереджати про небезпеку.

Табу дня: не можна ризикувати і здійснювати необдумані дії.

Реклама

Цитата дня: «Що легше дають обіцянки, то ймовірніше, що їх не дотримають» (Лао-цзи).

Читайте також: