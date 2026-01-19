ТСН у соціальних мережах

Астрологія
23
2 хв

Астрологічний прогноз на 19 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Ріг достатку

Ріг достатку / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна — і в понеділок це логічно — братися до здійснення планів, які були складені напередодні.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: вогняний агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо одразу ж почати лікування.

Харчування дня: можна підбирати нову — особливо лікувальну — дієту.

Стрижка дня: для стрижки день категорично не підходить.

Магія і містика дня: можна позбутися причини і зурочення.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають пророчими, але вони можуть містити підказку, в якому напрямі потрібно рухатися по життю далі.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість та агресію.

Цитата дня: «З людиною відбувається те саме, що й з деревом: що більше прагне вона вгору, до світла, то сильніше заглиблюється коріння її вниз, у морок і глибину — до зла» (Фрідріх Ніцше).

23
