Астрологічний прогноз на 19 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли кожному з нас, хочемо ми того чи ні, доведеться зробити вибір між добром і злом — дуже важливо бути максимально уважними, обережними й обачними.
Символ дня: райське дерево.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий, зелений.
Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, агат.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: щоб хвороби, що почалися цього дня, не перейшли в хронічну стадію, у жодному разі не можна пускати їх на самоплив — необхідно одразу ж звернутися по лікарську допомогу.
Харчування дня: м’ясо — особливо жирне і смажене — необхідно замінити пісною рибою та овочами, найкраще, тушкованими.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона може негативно позначитися на здоров’ї.
Дачні роботи дня: можна пересаджувати кущі та плодові дерева на дачній ділянці.
Магія і містика дня: можна самостійно робити талісмани й обереги, що захищають від будь-яких неприємностей.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони несуть підказки щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.
Табу дня: сьогодні не можна працювати в колективі — бажаного результату можна буде досягти тільки на самоті.
Цитата дня: «Сильні люди не дивляться на зачіску, манери і зовнішній вигляд. Сильні люди дивляться в очі» (Ніколь Кідман).
