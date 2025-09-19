Астрологічний прогноз на 19 вересня

Корабель / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли на удачу приречені будь-які професійні та фінансові проєкти, особливо якщо докласти необхідні для цього зусилля.

Символ дня: корабель.

Реклама

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: аметист, смарагд, селеніт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, вдасться швидко вилікувати лише в тому разі, якщо чітко дотримуватися вказівок лікаря.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, виключити варто лише цитрусові та картоплю.

Стрижка дня: один з найкращих днів для відвідування салону краси.

Реклама

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева й чагарники.

Магія і містика дня: день сприятливий для проведення обрядів, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай несуть важливу інформацію, тож бажано ретельно їх проаналізувати.

Табу дня: необхідно остерігатися протягів, вогкості та холодної води.

Реклама

Цитата дня: «Людина, яка не знає, що їй робити зі своїм часом, безсоромно забирає чужий» (Джейн Остін).

Читайте також: