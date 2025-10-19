- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 19 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання - у неділю вони, найімовірніше, будуть господарськими.
Символ дня: Латаття.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий.
Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт.
За яку частину тіла відповідає: очі.
Хвороби дня: необхідно також берегти зір, не напружуючи його протягом дня.
Харчування дня: найкращими продуктами цього дня є овочі, фрукти та зелень.
Стрижка дня: для стрижки день максимально сприятливий.
Магія і містика дня: можна займатися жіночою магією - приворотами і відворотами.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.
Табу дня: не можна нічого руйнувати.
Цитата дня: "Живи, зберігаючи спокій. Прийде весна і квіти розпустяться самі" (китайська народна мудрість).
