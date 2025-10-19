ТСН у соціальних мережах

Астрологія
19
2 хв

Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Латаття

Латаття / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання - у неділю вони, найімовірніше, будуть господарськими.

Символ дня: Латаття.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно також берегти зір, не напружуючи його протягом дня.

Харчування дня: найкращими продуктами цього дня є овочі, фрукти та зелень.

Стрижка дня: для стрижки день максимально сприятливий.

Магія і містика дня: можна займатися жіночою магією - приворотами і відворотами.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: "Живи, зберігаючи спокій. Прийде весна і квіти розпустяться самі" (китайська народна мудрість).

