Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію дня — як і годиться у понеділок — слід спрямувати в позитивне та творче русло.

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Символ дня: Джерело.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливі кольори дня: кораловий, теракотовий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: сардонікс , бурштин.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби,що почалися сьогодні, минають швидко й без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування протягом дня: обмеження в харчуванні не принесуть користі організму, тож з цього приводу можна не перейматися

Стрижка дня: краще утриматисявід стрижки — вона може спричинити нові захворювання та призвести до загострення старих.

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Магія та містика дня: можна читати заклинання, що привертають удачу в роботі та бізнесі.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, тому не варто сприймати їхній сюжет надто близько до серця.

Табу дня: слід утриматися від будь-яких поїздок.

Цитата дня: «Сім’я — це безпечне місце, вільне від тривог» (Бред Пітт).

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