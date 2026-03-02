Астрологічний прогноз на 2 березня

Горн / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день - і це логічно для понеділка - вдалий для будь-якого важливого починання, тому не варто зволікати з роботою над ними.

Символ дня: Горн.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: лазурит, сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник

Хвороби дня: небажано навантажувати очі.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які подразнюють кишківник, - копченості, маринади, газовані напої та = особливо! - алкоголь

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин з їстівними вершками.

Магія і містика дня: від ворожіння краще відмовитися, правди воно все одно не скаже

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть смислового навантаження, тому не варто звертати на них увагу і, тим більше, робити з них далекосяжні висновки.

Табу дня: протипоказані лінь і неробство.

Цитата дня: "Непостійність завжди гідна осуду" (Маргарита Наваррська Валуа).

