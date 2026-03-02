- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 2 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день - і це логічно для понеділка - вдалий для будь-якого важливого починання, тому не варто зволікати з роботою над ними.
Символ дня: Горн.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: білий.
Щасливі камені дня: лазурит, сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: кишечник
Хвороби дня: небажано навантажувати очі.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які подразнюють кишківник, - копченості, маринади, газовані напої та = особливо! - алкоголь
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин з їстівними вершками.
Магія і містика дня: від ворожіння краще відмовитися, правди воно все одно не скаже
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть смислового навантаження, тому не варто звертати на них увагу і, тим більше, робити з них далекосяжні висновки.
Табу дня: протипоказані лінь і неробство.
Цитата дня: "Непостійність завжди гідна осуду" (Маргарита Наваррська Валуа).
