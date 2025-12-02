- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 2 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна заряджатися енергією від улюблених занять або предметів, що залишилися у спадок від представників нашого роду
Символ дня: колесо.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: опал, рубін.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: загострюються хвороби, пов’язані із серцем і кров’ю, — необхідно дотримуватися курсу лікування, призначеного лікарем.
Харчування дня: будь-які обмеження, пов’язані з харчуванням — під забороною, шлунок необхідно завантажувати, але — в міру.
Стрижка дня: можна стригти і фарбувати волосся.
Магія і містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.
Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, що турбує людину в поточний життєвий момент.
Табу дня: потрібно відмовитися від фінансових угод — замість прибутку вони можуть призвести до збитків.
Цитата дня: «Є речі й гірші за війну: боягузтво гірше, зрада гірша, егоїзм гірший» (Ернест Гемінґвей).
Читайте також: