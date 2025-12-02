Астрологічний прогноз на 2 грудня

Колесо / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна заряджатися енергією від улюблених занять або предметів, що залишилися у спадок від представників нашого роду

Символ дня: колесо.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: загострюються хвороби, пов’язані із серцем і кров’ю, — необхідно дотримуватися курсу лікування, призначеного лікарем.

Харчування дня: будь-які обмеження, пов’язані з харчуванням — під забороною, шлунок необхідно завантажувати, але — в міру.

Стрижка дня: можна стригти і фарбувати волосся.

Магія і містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, що турбує людину в поточний життєвий момент.

Табу дня: потрібно відмовитися від фінансових угод — замість прибутку вони можуть призвести до збитків.

Цитата дня: «Є речі й гірші за війну: боягузтво гірше, зрада гірша, егоїзм гірший» (Ернест Гемінґвей).

