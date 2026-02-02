Астрологічний прогноз на 2 лютого

Сходи / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна братися за реалізацію короткочасних проєктів, які можна закінчити протягом дня.

Символ дня: сходи в небеса.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: шпінель, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: від хірургічних операцій — за винятком невідкладних — потрібно відмовитися.

Харчування дня: від м’яса необхідно відмовитися на користь риби та грибів.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують очисні властивості проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але потребують ретельного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та агресивно налаштованими нами

