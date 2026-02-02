- Дата публікації
-
Категорія
- Астрологія
Астрологічний прогноз на 2 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна братися за реалізацію короткочасних проєктів, які можна закінчити протягом дня.
Символ дня: сходи в небеса.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.
Щасливі камені дня: шпінель, турмалін, чароїт.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: від хірургічних операцій — за винятком невідкладних — потрібно відмовитися.
Харчування дня: від м’яса необхідно відмовитися на користь риби та грибів.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують очисні властивості проточної води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але потребують ретельного розшифрування.
Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та агресивно налаштованими нами
