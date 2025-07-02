- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 3335
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 2 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в поїздки та подорожі — вони виявляться вдалими, а також розпочинати ремонт будь-якого ступеня складності.
Символ дня: птах Фенікс.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний та чорний.
Щасливі камені дня: хризоліту, червоний граніт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися дуже небезпечними, але якщо вчасно схаменутися, неприємностей можна уникнути.
Харчування дня: важливо стежити за свіжістю продуктів, від м’яса найкраще відмовитися на користь зелені, овочів та фруктів.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи: від роботи на землі потрібно відмовитися.
Магія та містика дня: ворожіння на картах Таро дасть відповідь на будь-яке запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, тому не варто їх ігнорувати.
Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя.
Цитата дня: «Не було ще жодного великого розуму без домішки божевілля» (Арістотель).
Читайте також:
Місячний гороскоп на 30 червня-6 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 30 червня-6 липня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 30 червня до 6 липня