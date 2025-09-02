ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 2 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Корона

Корона / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно відмовитися від діяльності, якою ми раніше не займалися: робити потрібно тільки те, у чому набив руку, а нововведення відкласти на потім.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань.

Харчування дня: необхідно включити в раціон їжу з великою кількістю клітковини.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: проводячи прибирання на садовій ділянці, потрібно проявити обережність: легко можна буде пошкодити коріння рослин.

Магія і містика дня: за допомогою ворожіння можна буде отримати відповіді на найважливіші запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які внутрішні проблеми, що існують у неї, їй необхідно вирішити.

Табу дня: з колючими та ріжучими предметами необхідно поводитися максимально обережно.

Цитата дня: "Покладатися можна лише на тростину, але ніколи - на іншу людину" (Хуа То).

Читайте також:

