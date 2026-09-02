Астрологічний прогноз на 2 вересня

Папірус / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу під час роботи? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна здобувати нові знання — вони добре засвоюватимуться, — а також ділитися ними з тими, хто цього потребує.

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Символ дня: папірус.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, червоно-яскравий.

Камені дня: синій сапфір, синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.

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За яку частину тіла відповідає: крижі, куприк.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виявляються тривалими й важко піддаються лікуванню, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому відмовлятися від їжі не можна, просто вона має бути легкою та помірною.

Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — вона може бути небезпечною.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай, що залишився на грядках серед гілок.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу — у ній знайдеться відповідь на питання, яке зараз хвилює нас найбільше.

Сни дня: сни цієї ночі не варто сприймати буквально — для їх розшифрування потрібно задіяти інтуїцію.

Табу дня: з якого б джерела ми не отримали знання, не можна використовувати їх на шкоду іншим людям

Цитата дня: «Іноді люди не хочуть чути правду, бо не хочуть, щоб їхні ілюзії були зруйновані» (Фрідріх Ніцше).

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