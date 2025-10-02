Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Серце / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими й образливими, тому від спілкування з оточенням краще відмовитися.

Символ дня: серце.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: особливу увагу потрібно звернути на нездужання, пов’язані з серцем і судинами, і, за можливості, вчасно вжити заходів — наприклад, прийняти прописані лікарем таблетки.

Харчування дня: потрібно відмовитися від важкої — особливо, жирної та смаженої — їжі та алкоголю.

Стрижка дня: стригтися потрібно тільки в крайньому разі.

Дачні роботи дня: робота в саду і городі навряд чи буде успішною, тож нею можна знехтувати

Магія і містика дня: можна проводити обряди з використанням магічної сили води.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе запитання — бажано взяти його до уваги.

Табу дня: розлита — навіть ненавмисно — вода може бути поганою прикметою.

Цитата дня: «Я ніколи не віддам своє життя за свої переконання, тому що я можу помилятися» (Бертран Рассел).

