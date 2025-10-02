- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 2 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими й образливими, тому від спілкування з оточенням краще відмовитися.
Символ дня: серце.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: особливу увагу потрібно звернути на нездужання, пов’язані з серцем і судинами, і, за можливості, вчасно вжити заходів — наприклад, прийняти прописані лікарем таблетки.
Харчування дня: потрібно відмовитися від важкої — особливо, жирної та смаженої — їжі та алкоголю.
Стрижка дня: стригтися потрібно тільки в крайньому разі.
Дачні роботи дня: робота в саду і городі навряд чи буде успішною, тож нею можна знехтувати
Магія і містика дня: можна проводити обряди з використанням магічної сили води.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе запитання — бажано взяти його до уваги.
Табу дня: розлита — навіть ненавмисно — вода може бути поганою прикметою.
Цитата дня: «Я ніколи не віддам своє життя за свої переконання, тому що я можу помилятися» (Бертран Рассел).
