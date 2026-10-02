Астрологічний прогноз на 2 жовтня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна — і потрібно — навчатися: засвоєння нових знань відбуватиметься легко, а важливі відомості запам’ятаються назавжди.

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Символ дня: сувій.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, багряний, малиновий.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: спина, поперек.

Хвороби цього дня: через ослаблення імунної системи існує велика ймовірність запальних процесів. Хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому не можна залишати їх без нагляду.

Харчування протягом дня: м’ясну їжу бажано замінити рослинною — овочами та фруктами.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — він сприятливий для розвитку кар’єри та покращення фінансового добробуту.

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Дачні роботи дня: можна виконувати сезонні садово-городні роботи.

Магія та містика дня: можна ворожити на стосунки з коханою людиною.

Сни дня: у снах цієї ночі можна отримати відповідь на питання про те, як вчинити в поточній життєвій ситуації.

Табу дня: не можна розкривати таємниці — ані свої, ані чужі.

Цитата дня: «Знання, яке є найнеобхіднішим для людського життя, — це пізнання самого себе» (Бернар Ле Бов’є де Фонтенель).

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