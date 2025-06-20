Астрологічний прогноз на 20 червня

Ведмідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день максимально сприятливий для активної діяльності – її результатом можуть стати серйозні звершення.

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Символ дня: Ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий – символізує радість, дружелюбність, впевненість у собі

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Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цими днями, виявиться нетривалою і протікатиме у легкій формі, особливо якщо відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування в харчуванні потрібно дотримуватися помірності , віддаючи перевагу легким стравам - салатам і холодним супам.

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Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна впорядковувати заміську ділянку та займатися будівництвом на ній.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть відповісти на багато важливих питань.

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Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: У світі немає фрази «Я не можу». Якщо зміг один, зможуть і інші. Якщо ніхто не зміг, будь першим! (Брюс Лі).

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