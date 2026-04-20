Астрологічний прогноз на 20 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли відчиняються двері до будь-якої інформації, яка перебуває в глибинах підсвідомості — потрібно скористатися цим під час вирішення ділових і фінансових питань.
Символ дня: Древо пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, зелений нефрит.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: особливо вразливою стає гортань, тому будь-які операції на ній перебувають під забороною.
Харчування дня: від шкідливої — жирної та смаженої — їжі потрібно відмовитися.
Стрижка дня: для стрижки день невідповідний.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт. Можна сіяти, садити і пересаджувати рослини з їстівною надземною частиною
Магія і містика дня: можна знімати псування і пристріт, проводити відвороти, створювати талісмани і обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про події, які відбудуться через кілька років.
Табу дня: небажано працювати в колективі — важко буде знайти спільну мову з колегами.
Цитата дня: «Щоб зробити розумний вибір, треба насамперед знати, без чого можна обійтися» (Іммануїл Кант).
