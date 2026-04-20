Астрологічний прогноз на 20 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли відчиняються двері до будь-якої інформації, яка перебуває в глибинах підсвідомості — потрібно скористатися цим під час вирішення ділових і фінансових питань.

Символ дня: Древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: особливо вразливою стає гортань, тому будь-які операції на ній перебувають під забороною.

Харчування дня: від шкідливої — жирної та смаженої — їжі потрібно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день невідповідний.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт. Можна сіяти, садити і пересаджувати рослини з їстівною надземною частиною

Магія і містика дня: можна знімати псування і пристріт, проводити відвороти, створювати талісмани і обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про події, які відбудуться через кілька років.

Табу дня: небажано працювати в колективі — важко буде знайти спільну мову з колегами.

Цитата дня: «Щоб зробити розумний вибір, треба насамперед знати, без чого можна обійтися» (Іммануїл Кант).

