Астрологічний прогноз на 20 липня

Черепаха / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день треба провести у спокої – без суєти та поспіху: досягти серйозних цілей все одно не вдасться, тому не варто витрачати час і сили даремно.

Символ дня: Черепаха.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не «розсмокчуться»: чим раніше людина почне їх лікування, тим краще.

Харчування дня: небажано вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю та бобові) – вони можуть спричинити подразнення кишечника.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Реклама

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городними роботами.

Магія та містика дня: від ворожіння треба відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше виявляються віщими, до того ж їх дуже легко розшифрувати.

Табу дня: не можна нікуди переїжджати.

Реклама

Цитата дня: «Іноді люди не хочуть чути правду, тому що вони не хочуть, щоб їх ілюзії було зруйновано» (Фрілріх Ніцше).

Читайте також: