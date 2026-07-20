Астрологічний прогноз на 20 липня

Сапфір / © Getty Images

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергії не бракуватиме, тому дуже важливо спрямовувати її в потрібне — мирне й творче — русло.

Символ дня: жезл.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір.

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За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: слід уникати стоматологічних операцій.

Харчування дня: слід виключити з раціону куряче м’ясо та яйця.

Стрижка дня: сьогодні не найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: день сприятливий для ритуалів, що приносять удачу у фінансових справах.

Сни дня: сни цієї ночі містять цінну інформацію, особливо за умови їхнього правильного тлумачення.

Табу дня: не можна розливати рідину — це може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Мовчить лише той, кому є що сказати» (Жан-Поль Сартр).

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