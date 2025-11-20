- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 20 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно завершувати розпочаті раніше справи і підбивати підсумки, які дадуть змогу зрозуміти, що ми робили правильно, а в чому — помилялися.
Символ дня: Золотий Лебідь.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: каштановий.
Щасливі камені дня: турмалін, білий корал.
За яку частину тіла відповідає: гіпофіз.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й не несуть серйозних наслідків, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.
Харчування дня: м’ясо цього дня може викликати алергічну реакцію, тому його потрібно замінити легкими кашами та овочами — як свіжими, так і тушкованими.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна робити обереги, що захищають дім і сімейне вогнище.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються тільки в тому разі, якщо будуть радісними і щасливими.
Табу дня: небажано вступати в шлюб.
Цитата дня: «Біль минає, а краса залишається» (Огюст Ренуар).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року