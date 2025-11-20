ТСН у соціальних мережах

Астрологія
160
2 хв

Астрологічний прогноз на 20 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Золоті Лебеді

Золоті Лебеді / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно завершувати розпочаті раніше справи і підбивати підсумки, які дадуть змогу зрозуміти, що ми робили правильно, а в чому — помилялися.

Символ дня: Золотий Лебідь.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: каштановий.

Щасливі камені дня: турмалін, білий корал.

За яку частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й не несуть серйозних наслідків, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Харчування дня: м’ясо цього дня може викликати алергічну реакцію, тому його потрібно замінити легкими кашами та овочами — як свіжими, так і тушкованими.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна робити обереги, що захищають дім і сімейне вогнище.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються тільки в тому разі, якщо будуть радісними і щасливими.

Табу дня: небажано вступати в шлюб.

Цитата дня: «Біль минає, а краса залишається» (Огюст Ренуар).

160
