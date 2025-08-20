Астрологічний прогноз на 20 серпня

Тризуб / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в пошуках відповіді на будь-які запитання, необхідно прислухатися до інтуїції.

Символ дня: Тризуб.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: аметист, кварц, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, ікри, щиколотки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко піддаються лікуванню, особливо якщо його не запускати.

Харчування дня: бажано скоротити кількість жирної, важкої та смаженої їжі, а ще краще - зовсім відмовитися від неї.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати людині, що саме змушує її сумувати і засмучуватися.

Табу дня: не можна дивитися в дзеркала.

Цитата дня: "Вживи поточний час так, щоб у старості не картати себе за молодість, прожиту даремно" (Джованні Бокаччо).

