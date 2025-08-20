- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 20 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли в пошуках відповіді на будь-які запитання, необхідно прислухатися до інтуїції.
Символ дня: Тризуб.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: аметист, кварц, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: ноги, ікри, щиколотки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко піддаються лікуванню, особливо якщо його не запускати.
Харчування дня: бажано скоротити кількість жирної, важкої та смаженої їжі, а ще краще - зовсім відмовитися від неї.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що використовують чарівну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати людині, що саме змушує її сумувати і засмучуватися.
Табу дня: не можна дивитися в дзеркала.
Цитата дня: "Вживи поточний час так, щоб у старості не картати себе за молодість, прожиту даремно" (Джованні Бокаччо).
