Астрологічний прогноз на 20 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: небажано братися за нові починання — до успіху вони не приведуть, тому правильніше буде довести до ладу ті, що вже розпочато, але не закінчено.
Символ дня: Сніговий барс.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому відкладати його не слід.
Харчування дня: можна вживати гострі страви з великою кількістю спецій — вони «розженуть» кров і прискорять метаболізм.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: можна виготовляти відвари і зілля з лікарських трав.
Сни дня: поганий сон, що наснився цієї ночі, свідчить про зниження життєвого тонусу.
Табу дня: від ворожіння потрібно відмовитися.
Цитата дня: «Людині потрібна людина» (Станіслав Лем).
