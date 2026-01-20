Астрологічний прогноз на 20 січня

Сніговий барс / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися за нові починання — до успіху вони не приведуть, тому правильніше буде довести до ладу ті, що вже розпочато, але не закінчено.

Символ дня: Сніговий барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому відкладати його не слід.

Харчування дня: можна вживати гострі страви з великою кількістю спецій — вони «розженуть» кров і прискорять метаболізм.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна виготовляти відвари і зілля з лікарських трав.

Сни дня: поганий сон, що наснився цієї ночі, свідчить про зниження життєвого тонусу.

Табу дня: від ворожіння потрібно відмовитися.

Цитата дня: «Людині потрібна людина» (Станіслав Лем).

