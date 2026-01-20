ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 20 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Сніговий барс

Сніговий барс / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися за нові починання — до успіху вони не приведуть, тому правильніше буде довести до ладу ті, що вже розпочато, але не закінчено.

Символ дня: Сніговий барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому відкладати його не слід.

Харчування дня: можна вживати гострі страви з великою кількістю спецій — вони «розженуть» кров і прискорять метаболізм.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна виготовляти відвари і зілля з лікарських трав.

Сни дня: поганий сон, що наснився цієї ночі, свідчить про зниження життєвого тонусу.

Табу дня: від ворожіння потрібно відмовитися.

Цитата дня: «Людині потрібна людина» (Станіслав Лем).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie