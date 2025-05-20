Астрологічний прогноз на 20 травня

Крокодил / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: за нові справи краще не братися, а от для тих, що були розпочаті раніше, час слушний.

Символ дня: крокодил.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бежевий — символізує ніжність і спокій.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

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За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити небезпеку, тому небажано зволікати з лікуванням.

Харчування дня: м’ясо необхідно замінити овочами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: працювати треба із наземною частиною рослин — велика небезпека пошкодити коріння, що призведе до загибелі рослин.

Магія та містика дня: можна змінювати своє життя, переписуючи гороскоп.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але справджуються з точністю до навпаки.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися та конфліктувати.

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Цитата дня: «Про пораду запитуй у того, хто охоче визнає свої помилки» (Леонардо да Вінчі).

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