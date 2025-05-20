ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 20 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: за нові справи краще не братися, а от для тих, що були розпочаті раніше, час слушний.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бежевий — символізує ніжність і спокій.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити небезпеку, тому небажано зволікати з лікуванням.

Харчування дня: м’ясо необхідно замінити овочами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: працювати треба із наземною частиною рослин — велика небезпека пошкодити коріння, що призведе до загибелі рослин.

Магія та містика дня: можна змінювати своє життя, переписуючи гороскоп.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але справджуються з точністю до навпаки.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися та конфліктувати.

Цитата дня: «Про пораду запитуй у того, хто охоче визнає свої помилки» (Леонардо да Вінчі).

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie