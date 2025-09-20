Астрологічний прогноз на 20 вересня

Лотос / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно зберігати гарний настрій і небажано перенапружуватися — особливо трудомісткі справи, навіть якщо йтиметься про традиційні у вихідний домашні справи, краще перенести на інший час.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо вчасно вжити заходів щодо їхнього лікування.

Харчування дня: у їжі необхідно дотримуватися поміркованості — недоїдання таке ж шкідливе, як і переїдання.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: у саду не можна викопувати та викорчовувати навіть давно засохлі рослини, краще перенести ці роботи на інший час.

Магія і містика дня: можна займатися жіночою магією та ворожити.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчі — вони містять підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Їсти хліб без надії — отже, повільно вмирати від голоду» (Перл Бак).

