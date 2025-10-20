Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Спрут / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від початку серйозних справ і ухвалення важливих рішень, незважаючи на понеділок, необхідно відмовитися — щоб уникнути серйозних помилок.

Реклама

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Реклама

Щасливі камені дня: перламутр, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня зазвичай пов’язані зі зниженням імунітету, тому не зайвим буде подбати про його підвищення.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса та алкоголю.

Реклама

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: ворожіння не дасть відповіді на важливі запитання, тому не варто до нього вдаватися.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на похмуру і важку енергетику, не збудуться, тож не варто через них переживати.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями.

Реклама

Цитата дня: «Виховання — у щасті прикраса, а в нещасті — притулок» (Аристотель).