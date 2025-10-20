- Дата публікації
-
Категорія
Астрологія
Астрологічний прогноз на 20 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від початку серйозних справ і ухвалення важливих рішень, незважаючи на понеділок, необхідно відмовитися — щоб уникнути серйозних помилок.
Символ дня: спрут.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: перламутр, змійовик.
За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня зазвичай пов’язані зі зниженням імунітету, тому не зайвим буде подбати про його підвищення.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса та алкоголю.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: ворожіння не дасть відповіді на важливі запитання, тому не варто до нього вдаватися.
Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на похмуру і важку енергетику, не збудуться, тож не варто через них переживати.
Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями.
Цитата дня: «Виховання — у щасті прикраса, а в нещасті — притулок» (Аристотель).